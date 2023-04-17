Число погибших в ходе столкновений в Судане возросло до 97 человек

Reuters: число погибших в результате столкновений в Судане выросло до 97 человек

В ходе столкновений между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (СБР) в Судане погибло 97 человек, еще 365 получили ранения. Такие данные зафиксированы на утро понедельника, 17 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местный профсоюз врачей.

Отмечается, что все убитые и раненые после начала боевых действий в Судане — гражданские люди.

Ранее министр минеральных ресурсов Судана Мухаммед Башир Абу-Наму рассказал о смерти двоих членов семьи после попадания снарядов по его дому в Северном Хартуме. Всего от этого удара в его доме погибли пять человек, включая телохранителей.

15 апреля стало известно, что трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН были убиты в ходе столкновений, вспыхнувших в Кабкабии в Северном Дарфуре, при исполнении своих служебных обязанностей

Вечером 16 апреля появилась информация об ужесточении боев в столице Судана. Это произошло после согласия сторон временно открыть гуманитарные коридоры.