Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:59, 17 апреля 2023Мир

Число погибших в ходе столкновений в Судане возросло до 97 человек

Reuters: число погибших в результате столкновений в Судане выросло до 97 человек

Фото: Michael Kuenne / Globallookpress.com

В ходе столкновений между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (СБР) в Судане погибло 97 человек, еще 365 получили ранения. Такие данные зафиксированы на утро понедельника, 17 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местный профсоюз врачей.

Отмечается, что все убитые и раненые после начала боевых действий в Судане — гражданские люди.

Ранее министр минеральных ресурсов Судана Мухаммед Башир Абу-Наму рассказал о смерти двоих членов семьи после попадания снарядов по его дому в Северном Хартуме. Всего от этого удара в его доме погибли пять человек, включая телохранителей.

15 апреля стало известно, что трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН были убиты в ходе столкновений, вспыхнувших в Кабкабии в Северном Дарфуре, при исполнении своих служебных обязанностей

Вечером 16 апреля появилась информация об ужесточении боев в столице Судана. Это произошло после согласия сторон временно открыть гуманитарные коридоры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Захарова оценила запрет Польши на импорт украинского зерна. Она назвала Киев инструментарием Варшавы против России
Россиянам назвали самый полезный шашлык
Учительницу физкультуры арестовали за секс с 17-летним учеником
В торговых сетях зафиксировали всплеск нарушений
Число погибших в ходе столкновений в Судане возросло до 97 человек
50-летняя актриса Трейси Эллис Росс показала тело в бикини
Стало известно о пожаре на Белгородской ТЭС после атаки беспилотников
Перечислены поводы для срочного обращения к офтальмологу
Главы МИД стран «Большой семерки» призвали Пекин к ответственным действиям
Телескоп Уэбба обнаружил крошечную галактику с интенсивным звездообразованием
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.