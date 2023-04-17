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00:48, 17 апреля 2023Мир

В Швеции пройдут самые масштабные за последние 25 лет военные учения

В Швеции пройдут самые масштабные за 25 лет военные учения с участием 26 тысяч человек

Фото: Yves Herman / Reuters

В понедельник, 17 апреля, в Швеции начнутся военные учения «Аврора-23», которые станут самыми масштабными из всех проводимых на территории страны тренировок за последние 25 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

В учебных мероприятиях, помимо представителей Швеции, примут участие военные США, Великобритании, Финляндии, Польши, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Дании, Австрии, Германии и Франции. Уточняется, что число участников составит 26 тысяч человек. «Цель учений — усилить собранный потенциал для противодействия вооруженному нападению на Швецию…», — указали в шведском Минобороны.

В ведомстве также рассказали, что в тренировках будут задействованы армия, флот, военно-воздушные силы Швеции и подразделения ополчения. Сообщается, что военные учения продлятся до 11 мая.

Ранее в апреле в Абхазии стартовали широкомасштабные военные учения. Отмечается, что особое внимание планируется уделить, в частности, вопросам комплексного поражения противника современными средствами ведения боя.

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Марина Совина
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