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20:09, 17 апреля 2023Ценности

Блогерша раскрыла три секрета здоровых волос

Блогерша Карли Хите призвала ополаскивать волосы яблочным уксусом и делать массаж головы

Кадр: @carlee.hite / Tiktok

Популярная блогерша раскрыла три секрета здоровых волос. Публикация на эту тему появилась в ее личном аккаунте на платформе TikTok, который насчитывает 465 тысяч лайков.

Инфлюэнсер Карли Хите регулярно делится с подписчиками советами по уходу за волосами. В одном из последних постов девушка рассказала, что каждую неделю втирает масло в корни волос, тем самым стимулируя их рост. «Я оставляю масло на ночь и смываю утром. Можете оставить его хотя бы на полчаса», — уточнила она.

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Кроме того, по словам креатора, необходимо включить в повседневный уход массаж головы, который можно делать руками, расческой или специальными массажерами. В заключение девушка призвала регулярно ополаскивать волосы яблочным уксусом, поскольку он хорошо очищает кожу головы и подготавливает ее к последующему мытью.

«Яблочный уксус тщательно удаляет всю грязь, растворяет омертвевшие клетки кожи, в том числе перхоть. Обязательно попробуйте эти три рекомендации!» — высказалась Хите в видео, зрители которого поблагодарили ее в комментариях.

В октябре 2022 года стилистка и блогерша Одри Виктория назвала приводящие к потере волос ошибки при уходе. Специалистка отметила, что спровоцировать облысение могут многие факторы. Среди них — слишком частое или редкое мытье головы, которое вызывает повреждение корней и потерю фолликулов.

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Майя Пономаренко
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