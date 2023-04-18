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12:59, 18 апреля 2023Наука и техника

В iPhone 15 Pro нашли новую кнопку

Инсайдер: в iPhone 15 Pro появится кнопка «Действие» для включения смартфона и фотосъемки

Фото: Mike Segar / Reuters

Apple заменит кнопку выключения звука на iPhone на новый элемент управления. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил инсайдер под ником Analyst941.

Известный специалист рассказал, что нашел новые данные о будущих смартфонах Apple. По информации автора, инженеры Apple заменят физический переключатель, с помощью которого можно было выключить звук телефона, на сенсорную кнопку «Действие» (Action Button). Analyst941 рассказал, что она будет выполнять несколько функций.

Во-первых, через нажатие новой кнопки и кнопки увеличения громкости можно будет перезагрузить смартфон. Во-вторых, Action Button заменит собой кнопку увеличения громкости в приложении камеры — сейчас она отвечает за запуск съемки фото или видео. Судя по всему, новая кнопка появится только в премиальных моделях — iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Инсайдер объяснил, что новый элемент управления окажется чувствительным к силе нажатия. При легком нажатии будет запущена автофокусировка, среднем — камера сфокусируется на выбранном объекте, длительном — телефон сфотографирует объект или начнет запись видео. Похожая Action-кнопка, но имеющая механическую конструкцию, появилась в умных часах Apple Watch Ultra.

В конце ноября 2022 года аналитики Barclays рассказали, что Apple откажется от физических кнопок управления в будущих смартфонах. «Самое большое изменение в новых моделях iPhone в следующем году — это удаление кнопок», — отметили авторы отчета.

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Андрей Ставицкий
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