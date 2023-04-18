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12:40, 18 апреля 2023Мир

Песков оценил предложение Бразилии по Украине

Песков: мирные инициативы Бразилии по Украине заслуживают внимания с учетом позиции России

Фото: Kai Pfaffenbach / Unsplash

Россия готова прислушаться к мирным инициативам Бразилии по достижению мира на Украине, ведь они созданы с учетом позиции России. Так предложение бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы оценил пресс-секретарь российского президента и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Любые идеи, которые принимают во внимание интересы России, озабоченности России, конечно, заслуживают внимания, и, конечно, к ним стоит прислушиваться. И Россия готова это делать. Для нас главное — это обеспечивать собственные интересы», — заявил он, добавив, что окончательная оценка инициативы будет после уточнения нюансов проекта документа.

Ранее Лула да Силва обвинил США в подогревании конфликта на Украине и призвал Вашингтон перейти к поиску мирного урегулирования. Политик отметил, что, если Евросоюз также начнет говорить о мирном решении, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поймут, что «все хотят мира». Также Лула да Силва заявил, что статус Крыма, «возможно, не подлежит обсуждению», а Зеленский «не может хотеть всего, что ему угодно».

В ответ на это Белый дом заявил, что администрация США считает глубоко проблематичным подход Бразилии к украинскому конфликту, и отверг призыв латиноамериканской страны к украинским властям признать воссоединение Крыма с Россией.

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Виктория Кондратьева
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