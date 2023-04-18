Дибров прокомментировал ДТП с его участием
Ведущий Первого канала Дмитрий Дибров, комментируя ДТП со своим участием, заявил, что инцидент произошел не по его вине. Слова телеведущего приводит РИА Новости.
«Человек просто въехал совершенно случайно. И я бы мог въехать. Ну въехал он, ну и что теперь», — сказал Дибров.
Телеведущий уточнил, что это была не авария. «Просто ДТП. Это такая мелкая штука, о ней и говорить нечего», — добавил он.
В разговоре с Telegram-каналом «112» Дибров сообщил, что в результате ДТП не пострадал и медицинская помощь ему не потребовалась.
О том, что Дибров попал в ДТП в Москве, стало известно ранее 18 апреля. Утверждалось, что автомобиль телеведущего при повороте на Звездный бульвар задел полицейский микроавтобус, который двигался по полосе общественного транспорта. Директор Диброва Табриз Шахиди рассказал, что с телеведущим все хорошо.