Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:46, 18 апреля 2023Мир

Запад начал готовиться к любому ответу России на контрнаступление Украины

The Guardian: Запад начал подготовку к любой реакции России на контрнаступление Украины

Фото: РИА Новости

Страны Запада начали подготовку к любой возможной реакции России на контрнаступление Украины. Об этом со ссылкой на неназванных официальных лиц Великобритании пишет The Guardian.

В число возможных вариантов реакции РФ на подобное развитие событий представители Лондона включили ядерные угрозы и кибератаки.

В статье отмечается, что в ходе саммита министров иностранных дел G7 в Японии официальные лица Британии заявили, что ждут от Москвы ответных действий и «должны быть готовы к крайним действиям на фоне ее усилий удержать украинскую территорию».

Ранее сообщалось, что Украине предрекли «титаническую борьбу» при контрнаступлении.

17 апреля американский журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы сообщил, что контрнаступление ВСУ запланировано на 30 апреля. Согласно этим данным, оно будет предпринято 10-м украинским оперативным корпусом, состоящим из девяти бригад.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Песков раскрыл детали поездки Путина в зону СВО
«Газпром» признал успешное прохождение отопительного сезона Европой
Пашиняна допросили по делу о предательстве
Главным режиссером Театра имени Вахтангова назначили Анатолия Шульева
Астрофизики предложили объединить малые зонды с солнечным парусом
Появилось видео момента аварии с участием Диброва
Необычное природное явление заметили в небе над Москвой
Американский посол приехала в МИД России
Польша захотела создать «Академию HIMARS»
Непомнящий выиграл седьмую партию матча за титул чемпиона мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.