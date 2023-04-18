Запад начал готовиться к любому ответу России на контрнаступление Украины

The Guardian: Запад начал подготовку к любой реакции России на контрнаступление Украины

Страны Запада начали подготовку к любой возможной реакции России на контрнаступление Украины. Об этом со ссылкой на неназванных официальных лиц Великобритании пишет The Guardian.

В число возможных вариантов реакции РФ на подобное развитие событий представители Лондона включили ядерные угрозы и кибератаки.

В статье отмечается, что в ходе саммита министров иностранных дел G7 в Японии официальные лица Британии заявили, что ждут от Москвы ответных действий и «должны быть готовы к крайним действиям на фоне ее усилий удержать украинскую территорию».

Ранее сообщалось, что Украине предрекли «титаническую борьбу» при контрнаступлении.

17 апреля американский журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы сообщил, что контрнаступление ВСУ запланировано на 30 апреля. Согласно этим данным, оно будет предпринято 10-м украинским оперативным корпусом, состоящим из девяти бригад.