Мужчину забили насмерть после жалобы на собачьи фекалии

Соседи забили мужчину битой после жалобы из-за собачьих фекалий

В Индии ссора из-за выгула собак закончилась убийством. Как сообщает India Times, соседи насмерть забили мужчину битой после его жалобы в полицию.

Пожилой мужчина по имени Манираджу из поселка Соладеванахали, который находится недалеко от города Бангалор, давно враждовал с соседями. Напавшие, кинолог Равикумар и его сосед Прамод, регулярно позволяли своим собакам справлять нужду перед домом жертвы. Промод также демонстративно курил сигареты возле его двери. Спустя какое-то время 68-летний Манираджу подал официальную жалобу в полицию, и Равикумара с Промодом пригласили для беседы в участок. Офицеры попросили мужчин прекратить досаждать соседу и начать убирать собачьи фекалии с тротуара.

Через несколько дней после этого Равикумар с Промодом, а также жена Промода Малави явились к дому Манираджу и напали на него с битой. Его сын бросился на помощь к отцу, когда услышал его крики, однако не смог противостоять нападавшим. Другие соседи отвезли пострадавших в ближайшую больницу. Манираджу скончался в ночь после нападения, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Его сын по-прежнему находится на лечении.

В результате инцидента полиция арестовала нападавших, им были предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и подстрекательстве к противоправным действиям.

Как и в большинстве других индийских городов, в Бангалоре и его окрестностях действует закон, обязывающий владельцев собак убирать за питомцами в публичных местах и избавляться от продуктов их жизнедеятельности в специально предназначенных для этого местах.

Ранее сообщалось о мужчине из Индии, который убил сына. Инцидент произошел после того, как жертва возмутилась тем, что отец съел всю приготовленную курицу карри.