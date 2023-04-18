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14:18, 18 апреля 2023Спорт

Широков объяснил высокую результативность Дзюбы в «Локомотиве»

Широков объяснил результативность Дзюбы в «Локомотиве» наличием у него в клубе эмоций

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков объяснил высокую результативность форварда Артема Дзюбы в «Локомотиве». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Экс-игрок отметил важность наличия у нападающего эмоций. «В стане железнодорожников они у него есть. К тому же Дзюба самостоятельно готовился и потом провел две недели с командой. Для меня не является чем-то из ряда вон выходящим его нынешняя форма и результативность», — заявил Широков.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале этого года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел шесть матчей, в которых забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи.

41-летний Широков завершил карьеру в 2016 году. В составе сборной России он завоевал бронзу чемпионата Европы-2008. Нападающий также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, выступая за «Зенит».

Алексей Гусев
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