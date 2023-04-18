Конфликт на трамвайной остановке у Мосгорсуда закончился стрельбой

В Москве конфликт из-за замечания в трамвае закончился стрельбой у Мосгорсуда

В Москве полиция разбирается в обстоятельствах конфликта со стрельбой, произошедшего на трамвайной остановке возле Мосгорсуда. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает МК.

По данным издания, 49-летний уроженец Севастополя в трамвае сделал замечание группе агрессивно настроенных молодых людей. На остановке хулиганы вышли вслед за мужчиной, и хотя тот предупреждал их о наличии оружия, напали на него, распылив в лицо газовый баллончик. Мужчина открыл огонь, после чего нападавшие разбежались, а жертва нападения обратилась в правоохранительные органы.

Вечером того же дня 22-летний молодой человек, участвовавший в нападении, обратился в медучреждение с ранением бедра.

16 апреля сообщалось, что два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в кафе в подмосковном Подольске.

