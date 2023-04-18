Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:16, 18 апреля 2023Наука и техника

Warner Bros. Games анонсировала новую игру по вселенной Гарри Поттера

Warner Bros. Games анонсировала игру Harry Potter: Quidditch Champions

Кадр: фильм «Гарри Поттер и Дары Смерти»

Warner Bros. Games анонсировала игру по вселенной Гарри Поттера под названием Harry Potter: Quidditch Champions. Об этом сообщает DTF.

Отмечается, что игроки смогут соревноваться в квиддиче. Игра выйдет на ПК и консолях, однако платформы не уточняются.

По данным DTF, Harry Potter: Quidditch Champions станет полноценной и независимой игрой, в которой пользователи смогут создавать, настраивать своих персонажей и участвовать в командных онлайн-матчах.

Игра разрабатывается студией Unbroken Studios. Дата выхода на данный момент не раскрывается. Ожидается, что Warner Bros. Games проведет серию ограниченных тестов 21-22 апреля.

Ранее стриминговая платформа HBO Max показала первый тизер грядущего сериала о Гарри Поттере. Согласно тизеру, новый сериал будет в точности адаптирован под серию книг Джоан Роулинг о знаменитом на весь мир волшебнике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Кремле раскрыли подробности поездок Путина в штабы Херсонской области и ЛНР
Пьяный россиянин решил выкопать траншею и погиб
В России пообещали не повышать цены на отечественное ПО
Путин во время посещения штаба «Днепр» сделал подарок военным
Нутрициолог заявила о пользе голодания для здоровья
В Иерусалиме произошла стрельба
В США раскритиковали Запад за сравнение России с Италией
Разведка Нидерландов обозначила главные угрозы безопасности страны
Россиянин избил до смерти мать-пенсионерку и попал под следствие
Европейскую авиакомпанию оправдали по делу о гибели 228 человек в катастрофе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.