Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
08:57, 18 апреля 2023Культура

В российском городе отменили концерт группы «ГРОТ»

В Краснодаре за час до выступления отменили концерт группы «ГРОТ»

Кадр: Группа ГРОТ / YouTube

В Краснодаре 17 апреля отменили концерт рэп-группы «ГРОТ». Об этом артисты сообщили за час до выступления в своем Telegram-канале.

«За час до начала концерта директору клуба поступил звонок с требованием отменить наш концерт. Мы ничего не смогли с этим сделать», — рассказали музыканта.

Также концерты отменили в Ростове на Дону и Воронеже. Информация о возврате билетов размещена в сообществе во «Вконтакте».

Ранее концерт российской певицы и лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили в Перми. Накануне выступления отменили в Тольятти, Чебоксарах и Ульяновске. Отмечается, что причиной послужила критика специальной военной операции (СВО) со стороны артистки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Песков назвал дату посещения Путиным штабов войск в Херсонской области и ЛНР
Россиянин сбросил в подпол задушенную сожительницу и позвал друга выпить
Россельхознадзор уничтожил 18 тонн контрабандного сыра дорблю
В России признали невозможность замены доллара и евро в ближайшее десятилетие
Аллигатор откусил мужчине ногу по колено
Милонов ворвался в вейп-шоп и начал угрожать сотрудникам диареей
Российские производители пластика попросили помощи из-за конкуренции с Китаем
Власти откажутся от кнопки отключения рекомендаций на сайтах
Военного осудили на пять лет за самовольный выезд из зоны СВО в Туву
Избивший сторожа за отказ проехать под «кирпич» россиянин на BMW попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.