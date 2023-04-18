Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:47, 18 апреля 2023Мир

Утечка документов раскрыла причину гнева генсека ООН на Украину

WP: генсек ООН Гутерриш был в ярости, что Зеленский привлек его к награждению солдат ВСУ

Фото: Feisal Omar / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был в ярости от того, что президент Украины Владимир Зеленский привлек его к награждению солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), включив церемонию в программу визита генсека в Киев. Об этом говорится в публикации The Washington Post (WP) со ссылкой на опубликованные секретные документы Пентагона.

Отмечается, что решение Киева было принято без согласований и консультаций с Гутерришем, а сам он, по собственному заявлению, «старался не улыбаться во время церемонии награждения».

Визит Гутерриша в Киев состоялся 8 марта. Главной темой встречи генсека с Зеленским стало продление зерновой сделки и другие аспекты работы ООН на Украине.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным The New York Times, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле объяснили отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке Путина в зону СВО
Киану Ривз поцеловал возлюбленную на красной ковровой дорожке
Госдума приняла закон о пожизненном сроке за госизмену
Концерт Jah Khalib в Санкт-Петербурге отменили после требований депутата
Футболисты устроили массовую драку после матча чемпионата Узбекистана
Власти Японии поборются с бюрократией с помощью ChatGPT
Москвичка вспомнила о самых ярких происшествиях в столичной алкогольной Яме
Британский экс-министр заявил о расколе в мире из-за позиции Запада по Украине
Арест американского журналиста Гершковича по делу о шпионаже признан законным
В ЛНР заработает мобильный интернет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.