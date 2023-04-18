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15:35, 18 апреля 2023Забота о себе

Врач назвала способ облегчить боль в горле с помощью десерта

Педиатр Елена Яник посоветовала есть мороженое при сильной боли в горле

Фото: Unsplash

При сильной боли в горле можно есть мороженое, чтобы ее ослабить, советует педиатр сервиса «DocMA.ru» Елена Яник. Врач назвала «Ленте.ру» необычный способ облегчить неприятные ощущения с помощью десерта.

«Болит горло — ешь мороженое‎. Странно слышать такую рекомендацию врача на жалобы о боли в горле. Большинству людей привычнее пить горячий чай, а еще лучше — теплое молоко с медом, — говорит Яник. — Однако медицина узнает все больше об особенностях организма, и тактика лечения меняется».

Когда вирусы или бактерии провоцируют воспалительную реакцию, сосуды патологически расширяются. Из-за этого нарастает отек, вызывающий сильную боль. Холодное может уменьшить отек: сосуды, реагируя на холод, сужаются

Елена Яникпедиатр

По утверждению Яник, доказано, что холод может снижать чувствительность болевых рецепторов. Неспроста к месту удара прикладывают что-то холодное. Так «работает» мороженое или охлажденные несладкие напитки при боли в горле.

Кроме того, мороженое помогает увлажнить слизистую оболочку горла, что может привести к уменьшению дискомфорта и боли, рассказала врач. Однако не следует злоупотреблять мороженым и есть его в больших количествах, так как это может вызвать раздражение слизистой. И, конечно, мороженое не является лекарственным средством и не может заменить медицинское лечение, если причина боли в горле связана с инфекцией или другими серьезными заболеваниями.

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Яник уверяет, что лечить красное горло иными способами нет необходимости. Покраснение — одна из защитных реакций организма.

Для детей старше четырех лет педиатры также назначают рассасывание пастилок для выработки слюны, а вместе с ней — лизоцима (бактерицидного фермента). От лекарственных спреев при лечении детей в возрасте до шести лет лучше воздержаться. Это связано с физиологическими особенностями дыхательной системы детей: спрей может спровоцировать рефлекторный спазм, заключила Яник.

Ранее терапевт рассказала о борьбе с болезнями с помощью неожиданного и доступного способа. Она рассказала, что улучшить состояние здоровья способен смех.

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Вера Владзиевская
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