Бывшие рестораны McDonald's в Белоруссии заработали под новым названием

Управлявшая McDonald's в Белоруссии компания начала работать под брендом Mak.by

Белорусская «КСБ Виктори Рестораны», управлявшая сетью ресторанов McDonald's на территории республики, начала работать под новым брендом. Об этом сообщила пресс-служба компании.

С 18 апреля заведения сети открыты под вывеской Mak.by вместо «Мы открыты». Представители компании заявили, что в ресторанах сохранили персонал McDonald's и продолжат работать в соответствии с ценностями американской корпорации и принципами социально ответственного ведения бизнеса. Также пресс-служба анонсировала запуск приложения МойMak.by, где клиентов будут уведомлять о новинках и акциях и рассылать купоны.

После ухода McDonald's из Белоруссии рестораны сети некоторое время работали под вывеской «Мы открыты». Логотип с таким же названием разместили в соцсетях и на сайте «КСБ Виктори Рестораны». При этом представители компании неоднократно заявляли, что «Мы открыты» не является новым названием и в руководстве обсуждают наиболее подходящий вариант для обновленного бренда.

В Казахстане, где также прекратил работать McDonald's (компания ушла из страны из-за перебоев с поставками), запустили петицию против открытия российской сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Ее авторы потребовали от властей не пускать компанию на местный рынок, так как в России клиенты фастфуда часто жалуются на низкое качество еды.