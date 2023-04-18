В Кремле не стали комментировать отслеживание призывников по камерам

Представитель Путина Песков переадресовал МО вопрос о слежении за призывниками по камерам

В Кремле не стали комментировать отслеживание призывников по камерам. По словам официального представителя президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, этот вопрос стоит задать Минобороны. Слова Пескова приводит ТАСС.

Ранее военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев заявлял, что система видеонаблюдения в столице используется, чтобы определить место жительства призывников.

«Это не наша прерогатива. Этим занимается Министерство обороны и подведомственные им военкомы, поэтому нужно туда обращать эти вопросы», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Локтев заявлял, что тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже весной 2023 года в случае соответствующего распоряжения правительства. В прямом эфире, организованном изданием «Московский комсомолец», Локтев также обратил внимание на то, что призывников будут оповещать о необходимости явки в военкомат посредством телефонных звонков и направления SMS-уведомлений.