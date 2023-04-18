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22:27, 18 апреля 2023Россия

Военный аналитик объяснил посещение Путиным штабов в зоне СВО

Военный аналитик Кнутов назвал важным посещение Путиным штабов в ЛНР и Херсонской области
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: официальный сайт Кремля

Военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал крайне важным посещение президентом России Владимиром Путиным штабов «Восток» и «Днепр» в Херсонской области и Луганской народной республике (ЛНР) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его слова приводит издание «Абзац».

«Путин приехал лично проверить готовность российских войск к отражению попытки прорыва на этих направлениях. Исходя из обстановки, он убедился, что на рубежах все готово к обороне и поставленные задачи отработаны», — объяснил эксперт.

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По словам Кнутова, глава государства лично пообщался с военными, выяснив, поставки каких вооружений и боеприпасов им необходимы. После этого российский лидер даст соответствующие распоряжения министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову, которые будут в несколько раз весомее, чем сообщения, поступающие снизу, убежден специалист.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военачальники до последнего не знали, что президент лично посетит штабы «Восток» и «Днепр», находящиеся в зоне специальной военной операции.

18 апреля стало известно, что Путин посетил штабы войск в ЛНР и Херсонской области. В ЛНР о ситуации в зоне боевых действий ему отчитались генерал-полковник Александр Лапин и другие высшие офицеры. На херсонском направлении об обстановке президенту, в частности, доложил командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский.

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Марина Совина
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