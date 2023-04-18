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14:15, 18 апреля 2023Бывший СССР

Гражданина Латвии объявили в розыск за участие в боях против ВСУ

Baltnews: гражданина Латвии Малышева объявили в розыск за участие в боях против ВСУ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Гражданина Латвии Александра Малышева объявили в международный розыск за участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал издания Baltnews.

По его данным, Малышева разыскивает Служба государственной безопасности (СГБ). Утверждается, что дело в его отношении было возбуждено еще в марте 2021 года. По версии следствия, разыскиваемый как минимум с 2015 года находится в Луганской народной республике. Считается, что там он сражался за ополченцев.

«СГБ прошлым летом направила материалы уголовного дела в прокуратуру. Малышев в настоящее время объявлен в международный розыск», — передают журналисты.

Ранее сообщалось, что в Ереване задержали гражданина России, который разыскивается на родине за дезертирство. Позже его отпустили — отмечалось, что вопрос выдачи россиянина в ведомстве на тот момент не рассматривался.

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Варвара Кошечкина
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