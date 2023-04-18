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12:03, 18 апреля 2023Мир

В России оценили план Макрона по миру между Москвой и Киевом

Депутат Чепа не увидел перспектив в подготовке Макроном плана по миру между РФ и Украиной
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Julien de Rosa / Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался о намерении президента Франции Эммануэля Макрона обратиться к Китаю с планом, который может поспособствовать переговорам России и Украины. В беседе с «Лентой.ру» депутат заявил, что не видит перспектив в готовящейся стратегии Макрона.

Ранее стало известно, что президент Франции намерен обратиться к КНР с планом, который может поспособствовать переговорам России и Украины. Отмечается, что Макрон уже поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну совместно с главным дипломатом Китая Ван И разработать рамочную программу, которая могла бы послужить основой для будущих переговоров Москвы и Киева.

Стратегия Макрона предполагает, что переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом, если все пойдет по плану.

С одной стороны, есть разные инициативы [по этому вопросу]

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Но с другой стороны, непонятна реакция, в том числе и Макрона, на китайскую инициативу. Если бы действительно были бы какие-то искренние позывы, то реакция была бы давно, и она была бы адекватной. Я не вижу перспектив у этого», — сообщил Чепа.

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Варвара Кошечкина
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