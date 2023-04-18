Россия выразила готовность отвечать на запросы Запада по информационным атакам

МИД России: Москва готова отвечать на запросы стран Запада насчет информационных атак

Москва выразила готовность отвечать на запросы западных стран, которые касаются действий злоумышленников в информационной сфере. Об этом рассказал РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

«Мы отвечали и готовы отвечать на подобные запросы со стороны любого государства. Другое дело, что каналы для такого взаимодействия перекрыты были именно на Западе», — уточнил он.

При этом Люкманов подчеркнул, что в последнее время таких запросов от иностранных государств не поступало. Он напомнил, что с марта 2022 года американские власти говорили, что они сворачивают любые контакты с Россией в сфере информационной безопасности. При этом для расследования подобных преступлений требуется международное сотрудничество.

«Поэтому мы и говорим: чтобы расследовать то или иное преступление, информационную атаку, акции саботажа, использование ИКТ для вмешательства во внутренние дела — это все требует взаимодействия с другими странами», — объяснил Люкманов.

В феврале президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Запад осознает неспособность победить Россию на поле боя, в связи с чем усиливает информационные атаки, направленные против страны. По его словам, целью таких информационных атак становятся прежде всего представители молодого поколения.

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов в январе обвинил США в активном проведении против России операций в информационном пространстве. По его словам, Вашингтон занимается вербовкой хакеров, а также тренирует украинскую «IT-армию».