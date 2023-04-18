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14:44, 18 апреля 2023Интернет и СМИ

В ЛНР заработает мобильный интернет

Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о запуске мобильного интернета в тестовом режиме

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) в тестовом режиме начал работать мобильный интернет, ранее отключенный из соображений безопасности. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Начинаем тестовый запуск [мобильного интернета] с города Луганска, где услуга станет доступна с сегодняшнего дня. Далее — поэтапно будем подключать другие города и районы нашей республики», — написал Пасечник.

Врио главы ЛНР уточнил, что на территориях, находящихся в непосредственной близости к линии боевого столкновения, запускать мобильный интернет не планируется.

В июне 2022 года сообщалось, что правительство ЛНР временно запретило мессенджер Viber. Как рассказали в Минсвязи республики, решение стало вынужденным ответом на участившиеся случаи использования сервиса для получения данных о геолокации и нахождении гражданской и военной инфраструктур.

Перед этим стало известно, что на территории ЛНР заблокировали соцсети Facebook и Instagram (запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Уточнялось, что доступ к площадкам был ограничен из-за того, что Meta разрешила им не удалять призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей.

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Евгения Наумова
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