Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:01, 18 апреля 2023Силовые структуры

По делу о гибели российского ребенка от бродячих собак задержан первый фигурант

СКР задержал главу управления ЖКХ Оренбурга из-за гибели ребенка от стаи бродячих собак

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следователи задержали начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга по уголовному делу о гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Чиновнику предъявлено обвинение в халатности, повлекшей смерть мальчика. Следователи будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В управлении ЖКХ администрации и автономной некоммерческой организации «Мы нашли Вам друга» проведены обыска, изъята документация о проведенных мероприятиях по отлову бездомных животных. Допрошены глава городской администрации и его первый заместитель.

Расследование дела находится под контролем председателя СКР Александра Бастрыкина. По версии следствия, 16 апреля у гаражного кооператива на улице Кольцевой стая бездомных собак напала на мальчика, который гулял рядом с домом. От полученных ранений ребенок скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статьям 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») и 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Кремле объяснили отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке Путина в зону СВО
Стало известно о ходе переговоров по супертурниру с участием Усика и Фьюри
Последствия мощной турбулентности на рейсе в Португалию попали на видео
Украинский художник отказался от премии из-за присуждения награды россиянке
В Госдуме отреагировали на планы G7 контролировать поставки оружия России
Тело женщины нашли в реке в Подмосковье
СБУ задержала сотрудника «Укрзализныцы» за вывоз призывников за границу
Перестрелка у ресторана в Ставрополе с гибелью мужчины попала на видео
Дочь Урганта поделилась интимным фото с новым возлюбленным
В Петербурге вторую за день ученицу госпитализировали с сотрясением после урока
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.