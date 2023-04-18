По делу о гибели российского ребенка от бродячих собак задержан первый фигурант

СКР задержал главу управления ЖКХ Оренбурга из-за гибели ребенка от стаи бродячих собак

Следователи задержали начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга по уголовному делу о гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Чиновнику предъявлено обвинение в халатности, повлекшей смерть мальчика. Следователи будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В управлении ЖКХ администрации и автономной некоммерческой организации «Мы нашли Вам друга» проведены обыска, изъята документация о проведенных мероприятиях по отлову бездомных животных. Допрошены глава городской администрации и его первый заместитель.

Расследование дела находится под контролем председателя СКР Александра Бастрыкина. По версии следствия, 16 апреля у гаражного кооператива на улице Кольцевой стая бездомных собак напала на мальчика, который гулял рядом с домом. От полученных ранений ребенок скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статьям 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») и 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).