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16:25, 18 апреля 2023Россия

Росавиация подтвердила опасное сближение самолета Минобороны с бизнес-джетом

Росавиация подтвердила опасное сближение самолета Минобороны с бизнес-джетом под Самарой

Фото: Unsplash

Росавиация подтвердила опасное сближение самолета Минобороны России с бизнес-джетом под Самарой в конце марта 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

29 марта сообщалось, что Ил-76 российских ВКС с бортовым номером RF78663 осуществлял снижение, в ходе которого приблизился к частному борту Pilatus HC-12NG белорусской компании BySky.

По сообщению службы, в инциденте виноват авиадиспетчер — его уволили, как и директора филиала компании «Аэронавигация Центральной Волги» и его заместителя.

«Даны указания принять дополнительные меры, направленные на повышение уровня безопасного и качественного обеспечения пользователей воздушного пространства Российской Федерации», — подытожили в Росавиации.

20 ноября 2022 года стало известно о похожем инциденте, произошедшем с самолетом Sukhoi Superjet (SSJ) авиакомпании «Азимут». По предварительным данным, командир экипажа по ошибке нажал кнопку аварийного выпуска шасси, когда самолет находился на высоте 10 километров, что спровоцировало опасное сближение SSJ с другим самолетом.

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Марк Леонов
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