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16:06, 18 апреля 2023Мир

Американский посол приехала в МИД России

Посол США в Москве Линн Трейси приехала в МИД России

Посол США в Москве Линн Трейси приехала в МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский дипломат вошла в здание внешнеполитического ведомства молча, не отвечая на вопросы журналистов, так же как ее коллега, приехавшая в российский МИД посол Великобритании в России Дебора Броннерт.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила западных дипломатов о выдворении из России за деятельность, направленную на разжигание розни и вражды в обществе. По словам дипломата, любые действия Соединенных Штатов, Великобритании, Канады и других недружественных стран, «присоединившихся к оголтелой русофобии англосаксов, будут пресекаться самым решительным образом», а вовлеченные в подрывную работу дипломаты — выдворяться из страны.

Глеб Бажуткин
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