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13:17, 18 апреля 2023Россия

В Кремле объяснили отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке Путина в зону СВО

Песков объяснил отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке Путина в зону СВО большим риском

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил отсутствие начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу в поездке главы государства Владимира Путина в зону специальной военной операции (СВО). Его цитирует ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского лидера, появление их в одной локации создало бы слишком большое искушение для противника.

«Много было вопросов, почему не сопровождали [главу государства] Шойгу и начальник Генштаба. Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте (...) И, конечно же, это большой риск», — добавил Песков.

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Варвара Кошечкина
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