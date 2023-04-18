В Кремле объяснили отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке Путина в зону СВО

Песков объяснил отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке Путина в зону СВО большим риском

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил отсутствие начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу в поездке главы государства Владимира Путина в зону специальной военной операции (СВО). Его цитирует ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского лидера, появление их в одной локации создало бы слишком большое искушение для противника.

«Много было вопросов, почему не сопровождали [главу государства] Шойгу и начальник Генштаба. Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте (...) И, конечно же, это большой риск», — добавил Песков.

