В Кремле ответили на слухи о смене командующего ВДВ

Представитель Кремля Песков: генерал-полковник Теплинский остается командующим ВДВ

Генерал-полковник Михаил Теплинский по-прежнему командует Воздушно-десантными войсками (ВДВ). Так на слухи о смене командующего войск ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

«Теплинский остается командующим ВДВ», — заявил представитель Кремля.

Известно, что генерал был среди военных, докладывавших Путину о ситуации на херсонском направлении спецоперации.

На подобные слухи ранее реагировали и в Министерстве обороны России. В январе 2023 года в ведомстве отмечали, что Теплинский находится в строю и успешно решает задачи на своем посту.

Ранее ряд СМИ и источников заявили, что генерал был якобы снят с поста.