На мужчину из запрещенных в России «Граждан СССР» завели дело об экстремизме

На Алтае россиянина отправили в СИЗО за пропаганду экстремистских идей в соцсети

В Алтайском крае на 41-летнего россиянина, активно участвовавшего в деятельности запрещенной в России организации «Граждане СССР», завели уголовное дело по статье об экстремизме. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с 19 августа по 19 декабря 2022 года обвиняемый, зная о запрете деятельности организации, продолжил размещать на своей странице в социальной сети публикации, пропагандирующие деятельность экстремистского сообщества. Мужчину задержали и отправили в СИЗО.

4 февраля в Хабаровске задержали четырех «граждан СССР», которые отрицали распад Советского Союза и подписание Беловежских соглашений.

В августе 2022 года Минюст внес организацию «Граждане СССР» в список экстремистских .

