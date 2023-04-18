Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ак Барс
Завтра
19:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 2-й матч
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Наполи
Сегодня
22:00 (Мск)
Милан
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Каролина Харрикейнз
2:1
Завершен
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 1-й матч
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 1-й матч
14:47, 18 апреля 2023Спорт

Футболисты устроили массовую драку после матча чемпионата Узбекистана

Футболисты «Бунедкора» и «Насафа» устроили массовую драку после матча

Фото: Mick Haupt / Unsplash

Футболисты «Бунедкора» и «Насафа» устроили массовую драку после матча шестого тура чемпионата Узбекистана. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации футбола страны (АФУ).

Встреча завершилась со счетом 1:1. После финального свистка спортсмены устроили потасовку на поле и в подтрибунном помещении. Отмечалось, что в драке участвовали игроки и члены обеих команд, около 40-50 человек.

Дисциплинарная комиссия АФУ пообещала разобраться в ситуации. Они рассказали, что в настоящее время рабочая группа экспертов из Профессиональной футбольной лиги Узбекистана изучает имеющиеся видеоматериалы и отчет официальных лиц встречи.

После шести матчей «Бунедкор» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана, набрав 14 очков. «Насаф» располагается на пятом месте, имея в активе 11 очков. Лидирует «Нефтчи» с 14 очками.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Кремле объяснили отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке Путина в зону СВО
Еще одного офицера ГУР Минобороны Украины ликвидировали
Брэдли Купер продаст свой роскошный дом
Киану Ривз поцеловал возлюбленную на красной ковровой дорожке
Госдума приняла закон о пожизненном сроке за госизмену
Концерт Jah Khalib в Санкт-Петербурге отменили после требований депутата
Футболисты устроили массовую драку после матча чемпионата Узбекистана
Власти Японии поборются с бюрократией с помощью ChatGPT
Москвичка вспомнила о самых ярких происшествиях в столичной алкогольной Яме
Британский экс-министр заявил о расколе в мире из-за позиции Запада по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.