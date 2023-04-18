Футболисты устроили массовую драку после матча чемпионата Узбекистана

Футболисты «Бунедкора» и «Насафа» устроили массовую драку после матча

Футболисты «Бунедкора» и «Насафа» устроили массовую драку после матча шестого тура чемпионата Узбекистана. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации футбола страны (АФУ).

Встреча завершилась со счетом 1:1. После финального свистка спортсмены устроили потасовку на поле и в подтрибунном помещении. Отмечалось, что в драке участвовали игроки и члены обеих команд, около 40-50 человек.

Дисциплинарная комиссия АФУ пообещала разобраться в ситуации. Они рассказали, что в настоящее время рабочая группа экспертов из Профессиональной футбольной лиги Узбекистана изучает имеющиеся видеоматериалы и отчет официальных лиц встречи.

После шести матчей «Бунедкор» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана, набрав 14 очков. «Насаф» располагается на пятом месте, имея в активе 11 очков. Лидирует «Нефтчи» с 14 очками.