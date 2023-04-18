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05:35, 18 апреля 2023Россия

В российском регионе загорелся фанерный завод

ГУ МЧС по Республики Коми: в поселке Жешарт.загорелся фанерный завод

Фото: Telegram-канал / «МЧС по Республике Коми»

В поселке Жешарт, республика Коми, на фанерном заводе произошел крупный пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

Предприятие ООО «Жешартский фанерный завод» загорелось в ночь на 18 апреля. Возгорание началось на кровле здания. В ведомстве сообщили, что в ходе ликвидации пожара с территории эвакуировали 50 человек персонала. Пострадавших нет. Пожар потушен, причины устанавливает Госпожнадзор.

Ранее в подмосковном Долгопрудном произошел пожар на химическом заводе «Тонкий органический синтез» — загорелась цистерна для хранения таллового масла объемом 12 кубических метров.

5 марта в подмосковном Видном произошел взрыв и последующий пожар в цехе Московского коксогазового завода.

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Юлия Мискевич
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