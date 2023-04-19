Тренер «Спартака» прокомментировал вылет команды из Кубка России

Тренер «Спартака» Абаскаль извинился перед болельщиками после вылета клуба из Кубка России

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал вылет команды из розыгрыша Кубка России. Его слова приводит Sport24.

«Мы сделали все, что могли, но, к сожалению, не прошли в следующий раунд. В футболе так бывает. Я видел, что команда не сдавалась. Не могу не отдать должное сопернику, желаю им удачи дальше», — заявил Абаскаль. Он также извинился перед болельщиками красно-белых и добавил, что теперь клуб сосредоточится на выступлении в чемпионате России.

Ранее 19 апреля «Спартак» со счетом 2:1 проиграл на выезде тольяттинскому «Акрону» в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. У хозяев отличились Андрес Понсе и Никита Салтыков. Единственный мяч гостей забил Томаш Тавареш.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Следующую встречу клуб проведет дома 24 апреля против «Краснодара».