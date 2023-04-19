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19:17, 19 апреля 2023Спорт

Тренер «Спартака» прокомментировал вылет команды из Кубка России

Тренер «Спартака» Абаскаль извинился перед болельщиками после вылета клуба из Кубка России

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал вылет команды из розыгрыша Кубка России. Его слова приводит Sport24.

«Мы сделали все, что могли, но, к сожалению, не прошли в следующий раунд. В футболе так бывает. Я видел, что команда не сдавалась. Не могу не отдать должное сопернику, желаю им удачи дальше», — заявил Абаскаль. Он также извинился перед болельщиками красно-белых и добавил, что теперь клуб сосредоточится на выступлении в чемпионате России.

Ранее 19 апреля «Спартак» со счетом 2:1 проиграл на выезде тольяттинскому «Акрону» в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. У хозяев отличились Андрес Понсе и Никита Салтыков. Единственный мяч гостей забил Томаш Тавареш.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Следующую встречу клуб проведет дома 24 апреля против «Краснодара».

Ксения Курашкина
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