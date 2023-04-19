Соседи рассказали о выпавших из окна в Балашихе беженке из Луганска и ее дочери

Соседи положительно отозвались о выпавших из окна в Балашихе женщине и ее дочери

Соседи положительно отозвались о выпавшей из окна жилого дома в Балашихе беженке из Луганска и ее трехлетней дочери, назвав их обычной семьей. Об этом они рассказали в беседе с РЕН ТВ.

По словам одного из жителей многоэтажки, женщина снимала квартиру в доме с середины февраля. Из посторонних к семье заходили только подруги ребенка. «Девочка задорная, забавная всегда. Когда выходили куда-то — было слышно, потому что все-таки ребенок. Он звонкий», — поделился собеседник.

Отмечается, что погибшие жили тихо и многие соседи не были с ними знакомы.

Тело приехавшей из Луганска беженки нашли вечером 18 апреля на козырьке подъезда многоэтажки в Балашихе, где женщина проживала вместе с дочерью. Ребенка почти сутки искали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. При этом на камерах видеонаблюдения было видно, что россиянка зашла в подъезд вместе с девочкой.

Тело ребенка обнаружили на следующий день в полости между балконом второго этажа и тем же козырьком подъезда, на котором нашли тело его матери. Это очень удивило соседей погибших, которые рассказали, что в поисках участвовали и кинологи с собаками, однако животные не могли взять след.