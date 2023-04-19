SHOT: Жители Балашихи удивились, что полиция сутки не могла найти тело трехлетней девочки

Жители Балашихи рассказали о странностях при обнаружении тела трехлетней девочки — соседи удивились, что полиция сутки не могла найти ее на том же козырьке подъезда, на котором ранее обнаружили мертвой ее мать. Слова соседей погибшей и ее дочери приводит Telegram-канал SHOT.

По словам жителей дома, в поисках участвовали и кинологи с собаками, однако животные не могли взять след.

«Как собака не могла найти? Как же так? Вчера забирали труп женщины, они [полиция] везде облазили. Ребенка там не было. Она же неглубокая, эта выемка-то. А сегодня каким-то образом она оказалась там. Как не заметить-то?» — сообщили журналисту издания соседи погибшей семьи.

В Следственном комитете заявляли, что девочка могла отскочить в нишу после падения с высоты либо отползти от уже мертвой женщины, будучи еще живой. Действия искавших девочку силовиков проверят.

О случившемся в Балашихе стало известно вечером во вторник, 18 апреля. Мать девочки выпала из окна восьмого этажа и погибла. При этом изначально сообщалось, что девочка после гибели матери пропала. Ее обнаружили мертвой лишь на следующий день под плитой в полом пространстве между балконом второго этажа и козырьком подъезда, на котором ранее нашли женщину.