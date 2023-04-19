Беженка из Луганска покончила с собой в Подмосковье. Вместе с ней погибла и ее дочь. Что известно о трагедии?

В Балашихе на козырьке дома нашли тело пропавшей после гибели матери трехлетней девочки

В подмосковной Балашихе нашли мертвой считавшуюся пропавшей после гибели матери трехлетнюю девочку — тело ребенка обнаружили всего в нескольких метрах от места, где погибла женщина, на том же козырьке дома на Заречной улице. Однако найти ее не могли около суток. Основной версией трагедии считается то, что приехавшая из Луганска беженка попыталась убить свою дочь и покончить с собой, но девочка была еще некоторое время жива.

Тело россиянки нашли на козырьке дома, где она проживала со своим ребенком. За несколько дней до суицида женщина зашла в подъезд вместе с трехлетней дочкой и больше не выходила оттуда. Из видеозаписей с камеры в подъезде стало ясно, что девочка также не покидала квартиру, однако первое время ее местонахождение было неизвестно.

Из съемной квартиры, где жила семья, пропала верхняя одежда девочки. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Полиция и волонтеры сутки искали ребенка по всему району

Следователи обследовали весь дом — ребенка искали на крыше, в подъездах и в шахте лифта. Помимо этого, водолазы искали девочку в реке Пехорка, а правоохранители осматривали канализационные коллекторы. Они также проверяли людей, выходящих из подъезда с большими сумками и коробками, и допрашивали соседей.

Сообщалось, что сотрудники СКР с собаками потеряли след девочки.

Тело трехлетней россиянки нашли на следующий день на том же козырьке — она могла выжить и отползти в нишу под балконом

Выяснилось, что погибшего ребенка нашли под плитой в полом пространстве между балконом второго этажа и козырьком подъезда, на котором ранее обнаружили мертвой ее мать. Предварительно, женщина выбросила ее из окна или попыталась покончить с собой вместе с дочерью.

Предполагается, что девочка могла отскочить в нишу после падения с высоты либо некоторое время оставаться в живых, после чего отползти от уже мертвой матери в нишу. Также рассматривалась версия, согласно которой тело погибшей подбросили — этот вариант не подтвердился наличием у девочки травм, характерных для падения с высоты.

Мать погибшей приехала из Луганска. Родные подозревали у нее психическое расстройство

Россиянка вместе с дочерью эвакуировалась из Луганской народной республики (ЛНР) в феврале 2022 года и сняла квартиру в Подмосковье. После случившегося из Луганска в столицу также отправились бабушка и отец девочки.

Беженка, по словам сестры, страдала посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), обострение которого началось за несколько дней до ее гибели.

Однокомнатная квартира, обычная, чистая, ухоженная, аккуратная. Там детские вещи есть, там все аккуратненько сложено было Сосед семьи из Луганска

Как рассказал сосед, семья, где воспитывалась девочка, была благополучной. В пустой квартире во время осмотра на плите нашли суп, а на полках лежали детские вещи.

В 2022 году похожий случай произошел в Москве

В ноябре 2022 года в районе Чертаново женщина выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа. Девочка умерла в больнице.

В квартире 26-летней матери ребенка прокуратура обнаружила завалы мусора. За день до случившегося россиянка обращалась к медикам.