Бьюти-блогерша Ханна Бронфман: говяжий жир избавляет от акне и освежает кожу

Популярный у пользовательниц соцсетей тренд на очищение лица с помощью говяжьего жира насторожил врачей. Об этом сообщает New York Post.

По мнению бьюти-блогерш, нанесение упомянутого продукта на кожу способствует избавлению от акне и освежает внешность. К настоящему моменту видео с хештегом #beeftallowskincare в общей сложности набрали более 11 миллионов просмотров в TikTok.

«Я обмазываю жиром все лицо каждый день перед сном. Он не закупоривает поры и буквально меняет правила игры!» — рассказывает инфлюэнсерша Ханна Бронфман, на аккаунт которой подписан миллион человек.

С ней соглашается еще одна тиктокерша, Джулия Йак (300 тысяч подписчиков). «Говяжий жир — это единственное, что я наношу на лицо в качестве уходового средства. Этот доступный ингредиент совсем не пахнет мясом. Я использую его каждый день в течение нескольких месяцев, и моя кожа просто в восторге», — уверяет девушка.

В свою очередь, дерматолог Муниб Шах утверждает, что применение данного средства не является безопасным. «В нем много олеиновой кислоты, поэтому в действительности он разрушает кожный барьер и вызывает большее раздражение, чем, например, оливковое масло», — объяснил медик и напомнил, что индустрия красоты перенасыщена качественными средствами по уходу за кожей, которые способны справиться со своей задачей лучше, чем животный жир.

В декабре 2022 года косметолог Блэр Хейс раскрыла опасные последствия популярной в соцсетях маски для лица из крови. Речь идет о TikTok-тренде, в котором блогерши используют в уходе менструальные выделения.