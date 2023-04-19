В ФРГ назвали условие для прекращения санкционной политики

Бербок: санкционное давление на Россию не прекратится до окончания украинского конфликта

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Запад прекратит санкционную политику в отношении России только после окончания украинского конфликта. Такое условие она назвала во время выступления в бундестаге. Трансляция выступления велась на сайте парламента.

«Нет!» — ответила министр на вопрос одного из депутатов, намерен ли Запад прекратить санкционное давление на Москву до завершения конфликта на Украине.

Ранее в ходе сессии, посвященной ситуации вокруг Украины, главы МИД «Большой семерки» приняли решение сохранить санкции против России и усилить контроль над их соблюдением, а также условились продолжать оказывать помощь Киеву.

18 апреля член комитета бундестага по международной политике Севим Дагделен заявила, что страны Запада, преследуя свои неоколониальные устремления в противостоянии России и КНР, все больше изолируют себя от мира. Она отметила, что, несмотря на давление, страны Глобального Юга отказываются присоединиться к антироссийским санкциям.