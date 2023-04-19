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13:31, 19 апреля 2023Спорт

В CAS прокомментировали сроки слушаний по делу о допинге Валиевой

В CAS заявили, что дата слушаний по делу о допинге фигуристки Валиевой пока не определена

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Спортивном арбитражном суде (CAS) прокомментировали сроки слушаний по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Пресс-службу организации цитирует ТАСС.

«Пока не определились», — заявили в CAS в ответ на вопрос, известна ли дата слушания по апелляциям на решение по делу 16-летней спортсменки.

13 января дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже Международный союз конькобежцев и WADA подали апелляции в CAS, в которых призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Дарья Коршунова
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