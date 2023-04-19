В ООН ответили на сообщения о причине гнева генсека ООН на Украину

Дюжаррик: генсек ООН Гутерриш удивился проведению награждения в Киеве без его согласия

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал сообщения, что Антониу Гутерриш остался недоволен своим визитом на Украину в марте. Его слова приводит РИА Новости.

Дюжаррик ответил на сообщения о причине гнева генсека ООН в ходе поездки на Украину и заявил, что Гутерриш удивился проведению церемонии награждения женщин-военнослужащих в Киеве без его согласия.

«Генеральный секретарь был удивлен, что церемония награждения была добавлена [в график] без предварительной консультации [с ним] в конце его очень продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерами», — объяснил его представитель.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на опубликованные секретные документы Пентагона заявила, что Гутерриш взбесился из-за проведения награждения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) без согласования с ним. В публикации отмечается, что он «старался не улыбаться во время церемонии».

Визит Гутерриша в Киев прошел 8 марта. Главной темой встречи генсека с президентом Украины Владимиром Зеленским стало продление зерновой сделки и другие вопросы работы ООН в стране.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным The New York Times, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.