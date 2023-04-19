Тигры убили двоих пожилых мужчин в одном районе за три дня

Rediff.com: в Индии тигры убили двоих жителей штата Уттаракханд за три дня

В Индии двое мужчин из округа Паури-Гархвал штата Уттаракханд были убиты тиграми за три дня. Об этом сообщает Rediff.com.

В воскресенье, 16 апреля, жители деревни Симли обнаружили наполовину съеденное хищником тело 75-летнего Ранвира Сингха Неги. Его поиски начались после того, как он несколько часов не отвечал на звонки родных. Они связались с жителями Симли и попросили узнать, в чем дело. Последние отправились к дому мужчины и вскоре заметили следы крови, которые привели их к телу. Предполагается, что пожилой мужчина был атакован и убит дикой кошкой за день до этого. Деревня располагается рядом с тигриным заповедником Корбетт.

Еще один житель округа, 72-летний Вирендра Сингх, был убит хищником 13 апреля рядом с поселением Далла в 25 километрах от Симли. Мужчина работал в поле, когда на него напал тигр. После этих смертей в районе начали распространяться панические настроения. Представители властей прибыли в Даллу, чтобы успокоить местных жителей. Известно, что семье Сингх власти уже выделили 400 тысяч рупий (почти 400 тысяч рублей) в качестве компенсации за его смерть.

Сотрудники полиции расположились лагерем возле поселения для круглосуточного контроля ситуации. Комендантский час был введен в 25 деревнях района. В них закрыли все школы, а селянам запретили ходить в лес для сбора корма для скота. Департамент животноводства обязали обеспечить жителей необходимым количеством корма для животных.

17 апреля расставленные в окрестностях Даллы охотничьи камеры зафиксировали тигра, который бродил в поле рядом с пасущимся стадом. Ограничительные меры сохранятся в районе, пока агрессивное животное не будет поймано.

Ранее сообщалось, что тигр загрыз жителя индийского штата Махараштра, собиравшего цветы в лесу. Вечером мужчина не вернулся домой, после чего родные начали его искать.