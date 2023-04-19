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06:30, 20 апреля 2023Спорт

Стала известна реакция игроков ПСЖ на обвинения главного тренера в расизме

Футболисты ПСЖ попросили у Гальтье объяснений из-за дела о расистских высказываниях
Кристоф Гальтье

Кристоф Гальтье. Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Стала известна реакция игроков «Пари Сен-Жермен» на обвинения в расистских высказываниях в адрес главного тренера команды Кристофа Гальтье. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, футболисты парижского клуба, в том числе форвард Килиан Мбаппе, попросили специалиста объясниться. При этом уточняется, что публичного обсуждения ситуации не было. Игроки говорили о ней в неформальной обстановке.

Издание также отметило, что специалисту грозит до трех лет лишения свободы в случае, если обвинения по делу о расистских высказываниях будут доказаны. Помимо тюремного заключения, ему могут назначить штраф в размере 45 тысяч евро.

12 апреля RMC Sport заявил, что когда Гальтье руководил «Ниццей», он отправил бывшему директору клуба Жюльену Фурнье электронное письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. «Наша команда не отражает того, чего хотят люди, так же как она не отражает меня», — написал Фурнье тренер.

Андрей Стрельцов
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