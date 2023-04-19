Анастасия Решетова раскрыла способ оставаться привлекательной с немытой головой

Модель Анастасия Решетова посоветовала укладывать грязные волосы в гладкий пучок

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла способ оставаться привлекательной с грязными волосами. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя знаменитость опубликовала фотографию, в описании к которой дала совет, как выглядеть ухоженно даже в том случае, если нет времени помыть голову и сделать укладку. «Новый бьюти-лайфхак. Воспользуйтесь гелем для волос, чтобы зализать их назад или в хвост — будто так и надо было», — заявила инфлюэнсер.

В заключение телезвезда продемонстрировала фанатам свой вариант прически — она собрала волосы в гладкий пучок.

В марте Анастасия Решетова показала подписчикам крупным планом свою внешность без макияжа и фильтров. Знаменитость поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в майке белого цвета. На размещенном кадре видно, что на лице манекенщицы отсутствует косметика, а волосы распущены.