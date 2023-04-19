Хоккеисту порезали лицо коньком в матче НХЛ

Хоккеист «Виннипега» Баррон доиграл матч НХЛ с 75 швами после попадания конька в лицо

Хоккеист «Виннипег Джетс» Морган Баррон получил травму лица в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс» (5:1). Об этом сообщается на сайте лиги.

Инцидент произошел в первом периоде, когда игрок упал лицом на лезвие конька соперника Лорана Броссуа. Баррон покинул площадку, после чего врачи оказали ему помощь и наложили по меньшей мере 75 швов.

«Они [медики] проделали большую работу, зашивая меня, и рана, очевидно, не коснулась моего глаза», — прокомментировал произошедшее спортсмен. Несмотря на порезы, Баррон смог вернуться на лед во втором периоде, надев защитную маску.

24-летний Баррон выступает за «Виннипег» с сезона-2021/2022. В регулярном чемпионате текущего сезона он провел 70 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач.