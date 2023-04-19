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17:08, 19 апреля 2023Россия

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации

Опубликована карта боевых действий в зоне спецоперации на 19 апреля
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО) по состоянию на 19 апреля. Видеозапись разместили в официальном Telegram-канале министерства.

Карта отображает актуальные изменения в зоне спецоперации, места боестолкновений и сведения об движении линии боевого соприкосновения.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

Помимо этого, на карте представлены сведения об основных событиях последних суток в зоне СВО. В частности, на ней отображены данные о потерях Вооруженных сил Украины в живой силе и технике, удары по позициям и складам боеприпасов.

За минувшие сутки российские войска, находящиеся в зоне спецоперации, пресекли деятельность двух украинских диверсионных групп на территории Донецкой народной республики.

Всего за период проведения спецоперации украинские войска потеряли 411 самолетов, 228 вертолетов, 8732 единицы бронетехники и 4619 орудий полевой артиллерии и минометов.

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Алан Босиков
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