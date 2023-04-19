Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Николас Джарри
0:2
Завершен
Карен Хачанов
Барселона
Акрон
2:1
Завершен
Спартак М
Фонбет Кубок России|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Ак Барс
0:3
Завершен
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 2-й матч
Краснодар
2:2
Завершен
Крылья Советов
Фонбет Кубок России|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
ЦСКА
1:1
Завершен
Урал
Фонбет Кубок России|Финал (Путь РПЛ)
Интер М
Сегодня
22:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Бавария
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
21:12, 19 апреля 2023Спорт

«Краснодар» выбил «Крылья Советов» из Кубка России после победы в серии пенальти

«Краснодар» выбил «Крылья Советов» из Кубка России, победив в серии пенальти
Жоау Батчи (слева) и Эдуард Сперцян (справа)

Жоау Батчи (слева) и Эдуард Сперцян (справа). Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Краснодар» выбил самарские «Крылья Советов» из розыгрыша Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России прошла в Краснодаре. К 70-й минуте краснодарцы вели 2:0, однако в добавленное ко второму тайму время самарские футболисты забили дважды и сравняли счет. С 47-й минуты гости играли в меньшинстве, так как хавбек Амар Рахманович получил две красные карточки и покинул поле.

Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти сильнее оказались краснодарцы (3:0). Таким образом они прошли в первый этап финала Пути регионов Кубка России.

Ранее в эту стадию турнира пробился тольяттинский «Акрон» после победы дома над «Спартаком» со счетом 2:1. У хозяев отличились Андрес Понсе и Никита Салтыков. Единственный мяч гостей забил Томаш Тавареш. На 23-й минуте в ворота тольяттинской команды был назначен пенальти, однако форвард красно-белых Кейта Бальде не смог его реализовать.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
На технике ВСУ заметили новые опознавательные знаки
В Финляндии отменили арест российского имущества
В Совфеде оценили предложение о дополнительных майских выходных
В Подмосковье раскрыли двойное убийство 28-летней давности
ЦСКА сравнял счет в финальном серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
«Краснодар» выбил «Крылья Советов» из Кубка России после победы в серии пенальти
ЦСКА вничью сыграл с «Уралом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России
Россиянина приговорили к обязательным работам за нападение на врача
Звезда «Дома-2» высказалась о стоимости квартир в Москве
20-летняя россиянка домогалась десятилетнего племянника и попала под следствие
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.