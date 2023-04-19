«Краснодар» выбил «Крылья Советов» из Кубка России после победы в серии пенальти

«Краснодар» выбил «Крылья Советов» из Кубка России, победив в серии пенальти

«Краснодар» выбил самарские «Крылья Советов» из розыгрыша Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России прошла в Краснодаре. К 70-й минуте краснодарцы вели 2:0, однако в добавленное ко второму тайму время самарские футболисты забили дважды и сравняли счет. С 47-й минуты гости играли в меньшинстве, так как хавбек Амар Рахманович получил две красные карточки и покинул поле.

Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти сильнее оказались краснодарцы (3:0). Таким образом они прошли в первый этап финала Пути регионов Кубка России.

Ранее в эту стадию турнира пробился тольяттинский «Акрон» после победы дома над «Спартаком» со счетом 2:1. У хозяев отличились Андрес Понсе и Никита Салтыков. Единственный мяч гостей забил Томаш Тавареш. На 23-й минуте в ворота тольяттинской команды был назначен пенальти, однако форвард красно-белых Кейта Бальде не смог его реализовать.