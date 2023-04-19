В Кремле выразили сожаление из-за позиции Южной Кореи по Украине

Песков: военные поставки Киеву будут означать вовлеченность Сеула в конфликт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о недружественной позиции Сеула по Украине, так как военные поставки Киеву будут означать вовлеченность страны в конфликт. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно же, начало поставок вооружений будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт», — заявил он журналистам.

Ранее лидер Южной Кореи Юн Сок Ель допустил возможность того, что страна станет поставлять Киеву оружие. Власти могут осуществить такой сценарий, если возникнет серьезная угроза для мирных граждан Украины. Оппозиция Южной Кореи, в свою очередь, призвала отказаться от военной помощи Киеву, так как это вредит национальным интересам.