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10:34, 19 апреля 2023Спорт

Кучеров обошел Ягра по числу матчей в плей-офф НХЛ с тремя и более очками

Игрок «Тампы» Кучеров обошел Ягра по числу матчей в плей-офф НХЛ с тремя и более очками

Фото: Eric Bolte-USA TODAY Sports / Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Торонто Мейпл Лифс» в первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 7:3. Победить команде помог российский нападающий Никита Кучеров, который отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Таким образом, Кучеров провел 21-ю игру в плей-офф лиги с тремя и более очками. Он обошел по этому показателю занимавшего четвертое место чеха Яромира Ягра, у которого на счету 20 таких матчей. Рекордсменом является Уэйн Гретцки (59 игр).

Кроме того, Кучеров забросил 53-ю шайбу в плей-офф и вышел на третье место по этому показателю в истории НХЛ среди россиян. Первые две позиции занимают форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин (72 шайбы) и нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин (67 шайб).

В октябре 29-летний Кучеров вошел в топ-20 лучших игроков наступающего сезона НХЛ. Российский нападающий занял 13-ю строчку.

Дарья Коршунова
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