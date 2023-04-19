Кучеров обошел Ягра по числу матчей в плей-офф НХЛ с тремя и более очками

Игрок «Тампы» Кучеров обошел Ягра по числу матчей в плей-офф НХЛ с тремя и более очками

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Торонто Мейпл Лифс» в первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 7:3. Победить команде помог российский нападающий Никита Кучеров, который отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Таким образом, Кучеров провел 21-ю игру в плей-офф лиги с тремя и более очками. Он обошел по этому показателю занимавшего четвертое место чеха Яромира Ягра, у которого на счету 20 таких матчей. Рекордсменом является Уэйн Гретцки (59 игр).

Кроме того, Кучеров забросил 53-ю шайбу в плей-офф и вышел на третье место по этому показателю в истории НХЛ среди россиян. Первые две позиции занимают форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин (72 шайбы) и нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин (67 шайб).

В октябре 29-летний Кучеров вошел в топ-20 лучших игроков наступающего сезона НХЛ. Российский нападающий занял 13-ю строчку.