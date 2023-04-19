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12:01, 19 апреля 2023Наука и техника

Перечислены самые популярные смартфоны с OLED-дисплеем

DSCC: iPhone 14 оказался самым продаваемым смартфоном с OLED-экраном

Фото: Thomas Peter / Reuters

Аналитики Display Supply Chain Consultants (DSCC) перечислили самые популярные смартфоны с OLED-дисплеем за первый квартал года. Об этом сообщается в отчете на сайте компании.

По данным экспертов, четыре из пяти самых продаваемых флагманских телефонов с OLED-экраном оказались моделями iPhone. В январе-феврале самым востребованным на рынке устройством стал iPhone 14 Pro Max, на второй позиции — iPhone 14 Pro. В марте ситуация изменилась: базовый iPhone 14 вырвался на первое место, iPhone 14 Pro и iPhone 13 оказались на второй и третьей строчке соответственно.

В топ самых продаваемых телефонов с OLED-дисплеем за март 2023 года также попали iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra. Специалисты ожидают, что к маю топ возглавят смартфоны iPhone 14, iPhone 13 и iPhone 14 Pro Max.

Аналитики DSCC заявили, что в первом квартале поставки OLED-панелей для смартфонов выросли на 18 процентов в годовом исчислении. Это связывают с тем, что несколько компаний запустили в производство устройства на базе новых и недорогих OLED-экранов.

Ранее представители «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что Xiaomi оказался самым популярным брендом смартфонов в России в первом квартале 2023 года. На второй строчке в этот раз оказалась Realme, а на третьей — Samsung.

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Андрей Ставицкий
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