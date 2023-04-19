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23:01, 19 апреля 2023Россия

В МИД объяснили решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

МИД: решение ОПЕК сократить добычу стало шагом против ограничения цен на российскую нефть

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Панкин расценивает решение ОПЕК сократить добычу нефти как шаг против ограничения цен на российскую нефть. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы можете рассматривать старый-новый шаг ОПЕК по сокращению добычи нефти как меру против ограничения цены на российскую нефть», — заявил Панкин.

В среду, 19 апреля, стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов опускалась ниже 83 долларов за баррель, что произошло впервые с 31 марта. Поводом для текущего снижения стало заявление представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США о возможном новом повышении ставок. Оно перевесило сильные экономические данные Китая для трейдеров.

Руководитель глобального отдела исследований сырьевых товаров в CitiGroup Эд Морс предположил, что нефтяные котировки все равно вернутся ниже 80 долларов за баррель, так как рынок переоценивает восстановление китайской экономики и недооценивает перспективы спада на Западе.

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Екатерина Подвигина
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