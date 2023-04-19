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17:22, 19 апреля 2023Россия

Опека отозвала иск о лишении родительских прав отца Маши Москалевой

В Тульской области отозвали иск о лишении родительских прав отца Маши Москалевой

Фото: antoniodiaz / Shutterstock / Fotodom

Власти города Ефремова Тульской области отказались от намерения лишить родительских прав отца Маши Москалевой. Об отказе органа опеки от поданного ранее иска к родителям девочки сообщила глава городской комиссии по делам несовершеннолетних Светлана Давыдова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте муниципального образования.

Глава комиссии обосновала решение тем, что причины, которые послужили обоснованием исковых требований, устранены. Главной задачей контролирующих органов является обеспечение прав девочки, напомнила Давыдова.

Машу Москалеву направили в детский приют после того, как отец школьницы Алексей Москалев стал фигурантом уголовного дела о дискредитации армии. Однако вскоре мать девочки забрала ее к себе, указано в публикации.

Москалев разместил на своей странице в социальных сетях записи, дискредитирующие Вооруженные силы России. В конце марта суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Перед вынесением приговора подсудимый скрылся, его задержали 13 апреля на территории Белоруссии.

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Алан Босиков
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