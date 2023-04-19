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14:41, 19 апреля 2023Спорт

В «Динамо» оценили шансы Овечкина сыграть в футбольном матче

В «Динамо» не исключили, что в будущем хоккеист Овечкин примет участие в футбольном матче

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В «Динамо» оценили шансы капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина сыграть в футбольном матче. Слова члена совета директоров московской команды Дмитрия Гафина приводит «Спорт-Экспресс».

В команде не исключили, что в будущем хоккеист вновь примет участие в футбольном матче. «Планируем увидеть его на ближайшей игре к тому моменту, как он вернется. Обычно, когда он прилетает, приходит к нам на стадион. А дальше мы с ним пообщаемся и придумаем, как мы можем быть полезны», — рассказали в «Динамо».

25 июня 2022 года Овечкин дебютировал за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» (5:0). Он вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и открыл счет на 11-й минуте игры. После этого хоккеист был заменен.

Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.

Дарья Коршунова
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