В МИД России заявили о перерождении киевского режима в неонацистскую диктатуру

МИД РФ: Киев выстроил авторитарную систему и переродился в неонацистскую диктатуру

После введения военного положения на Украине киевский режим выстроил авторитарную систему и переродился в неонацистскую диктатуру. Об этом сообщается в докладе Министерства иностранных дел России (МИД РФ) о ситуации с правами человека на Украине.

«Действующий режим, взяв на вооружение идеологию и практики украинских национал-радикалов, по сути переродился в неонацистскую диктатуру», — говорится в заявлении.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что кампания Киева вышла на новый по «циничности и лицемерию» уровень в вопросе Украинской православной церкви (УПЦ). В МИД России указали, что она приняла форму тотального запрета УПЦ и дала начало масштабной волне по захвату принадлежащих церкви храмов.

19 апреля сообщалось, что на территорию Киево-Печерской лавры пришли сотрудники правоохранительных органов с оружием в руках, чтобы заблокировать вход в обитель. На входе полицейских встретили верующие УПЦ с иконами в руках, поющие пасхальный тропарь «Христос Воскресе».

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает действия украинской полиции в Киево-Печерской лавре.

В последнее время происходит рост напряжения вокруг лавры, на которую оказывают давление с осени 2022 года. Священников УПЦ обвиняют в связях с Россией и в пророссийской позиции. В конце 2022 года власти Украины заявили, что срок аренды главного храма обители — Успенского собора и Трапезной церкви — скоро завершится.